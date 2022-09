Mattia ucciso con una coltellata al cuore, la fidanzata confessa: “Sono stata io”

Un giovane di 30 anni è stato ucciso a coltellate nel parcheggio di un locale in provincia di Padova. La vittima è Mattia Caruso, commerciante ambulante di dolciumi, di Albignasego. È successo domenica sera, 25 settembre, durante una festa nel locale Ai laghi di Sant’Antonio.

Per l’omicidio, come riportato da Il Messaggero, è stata fermata la fidanzata Valentina Boscaro. La ragazza ha poi confessato il delitto, che sarebbe avvenuto con un coltello a serramanico.

Le indagini

Mattia la sera di domenica era ai Laghi di Sant’Antonio e sarebbe stata proprio lei a raccontare agli inquirenti cosa sarebbe accaduto quella notte. Il suo racconto, però, ha subito suscitato diversi dubbi negli investigatori.

Stando al racconto della giovane, Caruso si sarebbe allontanato con un estraneo mentre lei lo aspettava in auto. Lì sarebbe stato colpito da un fendente prima di risalire in macchina e morire dopo pochi chilometri. Lei, ha detto, non si sarebbe accorta che il fidanzato sanguinava. Il suo racconto non ha quindi convinto gli inquirenti che oggi, 29 settembre, l’avrebbero fermata per omicidio.