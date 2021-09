McDonald's cerca 120 dipendenti in provincia di Napoli, presto 2 nuove aperture

McDonald’s cerca 120 dipendenti in provincia di Napoli, infatti, sono previste 2 nuove aperture a Casavatore e Sant’Anastasia. Il sito della catena di fast food ha chiarito i requisiti dei candidati alla figura di Addetto Ristorazione​-​Crew: “Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al Cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante, è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni. In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità. In sala, il Crew si occupa di accogliere i clienti e di supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menù e fa sì che il cliente possa vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti“.

I REQUISI PER LAVORARE AL MCDONALD’S

Agli aspiranti lavoratori viene richiesta flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi. Il diploma di scuola media superiore conseguito o in corso. Ottime doti relazionali. Orientamento al teamworking.

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.