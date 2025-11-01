PUBBLICITÀ
McTominay a DAZN: “Dobbiamo alzare il livello, senza Kevin perdiamo tanto”

Pasquale D' Ambrosio
A poco più di mezz’ora dal fischio d’inizio di Napoli-Como ha parlato Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è concesso ai microfoni di DAZN analizzando vari temi.

McTominay ha fame e voglia di migliorarsi

“Abbiamo cambiato tanto. Alzare il livello fa parte del gioco, Io devo continuare a dimostrare e questo vuol dire portare sempre più impegno”. Debutta così lo scozzese che poi ribadisce: “Dobbiamo performare ancora di più dopo aver perso Kevin. Ovviamente perdiamo tanto siccome è un calciatore fortissimo ma abbiamo una rosa importante e proveremo a non far sentire la sua assenza”. McTominay senza troppi giri di parole afferma l’importanza di De Bruyne nel gruppo squadra. Il non averlo a disposizione per alcuni mesi dovrà spingere necessariamente tutti a dare qualcosa in più.

McTominay conclude così: “Il vestito di Halloween di Hojlund era molto brutto, il peggiore ed ha dovuto pagare la cena. Scherzi a parte, è stato un bel momento per stare tutti insieme”.

