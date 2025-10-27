PUBBLICITÀ
Melito, 3 donne in corsa per le Regionali: ci sono anche Chiantese e Simeone

Redazione Internapoli
CANDIDATI ELEZIONI REGIONALI MELITO
Sono cinque i candidati al Consiglio regionale con base a Melito di Napoli. L’unico a ricoprire attualmente una carica amministrativa è Gaetano “Nino” Simeone, che da tempo non risiede più nella città dell’area nord e che, dal 2016, è consigliere comunale a Napoli. Simeone, dopo la candidatura nella lista De Luca Presidente nel 2020, ci riprova stavolta con la lista di Roberto Fico.

Sempre con Fico è candidata Anna Puzone, già consigliera comunale a Melito dal 2021 al 2023 per il Movimento 5 Stelle, con cui proverà ad entrare nel Parlamento regionale.

Sono invece due i candidati melitesi nel centrodestra, dopo la rinuncia del capogruppo uscente di Fratelli d’Italia, Cosimo Amente. Michela Rostan, parlamentare della Repubblica per due legislature (Pd, LeU), ha scelto la Lega, a cui ha aderito dopo l’uscita da Forza Italia in tempi non sospetti. L’ex segretario cittadino del Carroccio, Giuseppe Chiantese — già consigliere comunale e assessore — è invece candidato in Noi Moderati.

Fuori dai poli, Maria Grazia Di Gennaro che, così come nel 2020, ha scelto di sostenere le ragioni di Per le persone e la comunità.

 

 

 

