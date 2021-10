Melito. La deputata Rostan: "Con Mottola ha vinto la capacità di lavorare sul territorio, senza sponsor nazionali"

“A Melito ha vinto la voglia di migliorare la qualità della vita dei cittadini, della quale Luciano Mottola e la coalizione che lo ha sostenuto sono stati interpreti credibili, autorevoli e coraggiosi”. A parlare è Michela Rostan, deputata della Repubblica Italiana appartenente al Gruppo Misto.

“Un successo che ha premiato la capacità di lavorare sul territorio, confrontandosi con i melitesi e mettendoci la faccia in prima persona. Senza delegare a maggiorenti e a sponsor nazionali la capacità rappresentativa e quella progettuale. Importante anche l’affermazione della nostra lista, Terra e Vita, che alla sua prima uscita è stata in grado di raccogliere la fiducia di tanti concittadini grazie ai quali elegge due rappresentanti in consiglio comunale. Adesso Melito è pronta a voltare pagina. Recuperando il dialogo con tutte le istituzioni, a partire dalla Regione e dalla Città Metropolitana, per dare il via al vero cambiamento”