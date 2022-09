Melito, l’ordinanza del sindaco: “Reddito revocato a chi sbaglia la raccolta differenziata”

Reddito di cittadinanza revocato a chi viene sorpreso a sversare rifiuti in strada o non rispetta il calendario della raccolta differenziata. È quanto si legge su un’ordinanza firmata dal sindaco di Melito Luciano Mottola. L’avviso, con tanto di calendario a seguito, è stato stampato sotto forma di manifesto e affisso in giro per le strade della città. I rifiuti potranno essere gettati tutti i giorni dalle 20.00 alle 24.00. Eccezion fatta per il sabato, giorno in cui – si legge – è “assolutamente vietato” depositarli.

Reddito di cittadinanza, Melito esempio per il Paese

Nelle scorse ore, inoltre, la città di Melito è apparsa in un servizio televisivo andato in onda a Controcorrente, su Rete 4, nel quale viene mostrato “quanto quotidianamente fanno i beneficiari del reddito di cittadinanza nella nostra città”, spiega su Facebook il sindaco Luciano Mottola.

“Siamo andati all’esterno delle scuole in occasione del rientro in classe dei nostri studenti – racconta la fascia tricolore -, ma anche in lungo ed in largo per le strade del Comune a filmare una giornata tipo di un percettore impegnato nella sorveglianza fuori scuola, pulizia delle strade o all’interno del Comune.

“Quella che dovrebbe essere una semplice applicazione della Legge – continua -, è invece qualcosa che difficilmente si vede da altre parti. Il motivo? Probabilmente il rischio di inimicarsi queste persone facendole lavorare per la comunità, anziché lasciarle comodamente a casa ad attendere la ricarica mensile della card”.

“Un rischio che ho voluto correre e che oggi mi dà la possibilità di offrire ai miei concittadini servizi che, a causa della ristrettezza economica dell’Ente, avremmo invece dovuto tagliare” conclude il primo cittadino.