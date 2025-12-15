Mercato, il Napoli pensa anche alle cessioni: chi può partire a gennaio

PUBBLICITÀ

Giovanni Manna proverà a consegnare ad Antonio Conte quei rinforzi resisi indispensanbili a causa dei tanti infortuni accorsi durante questa prima parte di stagione.

Il ds è già al lavoro per individuare una mezzala di livello per sopperire alle lunghe assenze di De Bruyne ed Anguissa per poi alternarsi nelle rotazioni quando il belga ed il camerunense torneranno a disposizione dell’allenatore salentino. L’indiziato numero uno è sempre Mainoo del Manchester United che piace anche per tecnica ed età. L’inglese è un 2005 ed il suo arrivo non sarebbe vincolato ad una cessione, potento rientrare nello slot per gli under.

PUBBLICITÀ

Qualora non dovesse concretizzarsi l’acquisto del talento dello United, Manna avrebbe davanti a sé due strade: continuare ancora a cercare un under o puntare su un centrocampista più esperto. Nella seconda ipotesi sarebbe obbligatoria una cessione, visto che gli slot per gli over sono esauriti. In tal caso l’indiziato numero uno a partire sarebbe Pasquale Mazzocchi, impiegato soltanto in una occasione fino ad ora da Conte. Il laterale di Barra ha diverse proposte dalla serie A e questa volta, seppure a malincuore, potrebbe decidere di lasciare Napoli per tornare protagonista in campo.

Da monitorare anche Lorenzo Lucca, il cui futuro dipenderà molto anche dallo stato di forma di Romelu Lukaku. Se il belga dovesse dimostrare di essersi messo definitivamente alle spalle il brutto infortunio che gli ha fatto saltare la prima parte di stagione, Manna potrebbe valutare le offerte per l’attaccante italiano. L’ipotesi di un prestito (il Napoli dovrebbe anticipare a bilancio l’acquisto del cartellino dall’Udinese) è da tenere in considerazione, ma è poco probabile che i partenopei decidano di cederlo ad una diretta concorrente (Milan e Roma avevano manifestato un certo interesse nei giorni scorsi).