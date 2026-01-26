Mercato, il Napoli pesca in serie A: difficile Cambiaghi, si fa largo l’idea Lauriente

PUBBLICITÀ

Il Napoli accelera sul mercato in entrata negli ultimi giorni della sessione invernale. A fare il punto sulle trattative è stato Ciro Venerato, intervenuto nel corso della Domenica Sportiva su Rai Due, spiegando come Antonio Conte attenda almeno due, se non tre, nuovi innesti.

Il primo nome caldo è quello del terzino destro Juanlu Sanchez, già seguito la scorsa estate e tornato ora prepotentemente d’attualità. Il Siviglia, però, dovrà aprire alla formula proposta dal direttore sportivo Giovanni Manna: prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato. L’alternativa resta Fortini della Fiorentina, profilo che piace anche alla Roma.

Sul fronte esterni offensivi, invece, arrivano diverse esclusioni. Il Bologna ha detto no alla cessione di Cambiaghi, conferma arrivata direttamente dall’amministratore delegato Fenucci. Daniel Maldini è destinato alla Lazio, mentre il Napoli sta lavorando su Armand Laurienté, anche se il Sassuolo continua a fare muro, confermandosi una bottega cara. Fuori dai giochi, invece, i nomi di Sterling, Sancho, Chiesa e Boga.

A centrocampo la situazione resta fluida: si “naviga a vista” e dal Torino è arrivata la smentita su un presunto interesse del Napoli per Casadei.