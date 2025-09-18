PUBBLICITÀ
Mercato Metastasio di Fuorigrotta, la protesta: “Chiediamo interventi immediati”

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Protesta stamattina degli operatori mercatali di Fuorigrotta. Gli operatori chiedono un intervento del Comune “che sinora non c’è stato. Il posto ha gravi problemi igienico sanitari e strutturali”. A parlare è Rosetta: “Se chiudono il mercato, molte famiglie non sapranno come mangiare”. Rosa incalza: “Facciamo tutti noi, il Comune non interviene”. Duro anche l’intervento di Salvatore Guerriero, presidente del mercato Metastasio di Fuorigrotta

Un’area nata con grandi aspettative, ma oggi abbandonata al degrado. Nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, il mercatino di via Metastasio è in condizioni critiche, tra infiltrazioni, impianti guasti e incertezze sul futuro. Inaugurato nel 2007, il mercato coperto avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello dell’area flegrea.

Ma da oltre un decennio, gli operatori denunciano il progressivo disinteresse delle istituzioni. Oggi la struttura, dicono, è fatiscente: con impianti elettrici e idrici non funzionanti, assenza di vigilanza, manutenzione inesistente e infiltrazioni diffuse.

A lavorare quotidianamente nei box sono in oltre 330, per un indotto che sfiora le 1500 persone. Pagano 136 euro al mese per ciascun box, per un totale annuo che supera i 500mila euro. Una cifra che però, denunciano, non si traduce in alcun servizio.

Sullo sfondo, una querelle istituzionale: la struttura è di proprietà della Regione Campania ma gestita dal Comune di Napoli, che – secondo quanto riferito – non pagherebbe da anni il canone di affitto.

Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
