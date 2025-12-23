PUBBLICITÀ
Mercato Napoli, 2 difensori pronti a partire

Calciomercato Napoli, due difensori pronti all’addio a gennaio: Marianucci e Mazzocchi verso la cessione

Due difensori della rosa allenata da Antonio Conte potrebbero lasciare Napoli nella sessione invernale di calciomercato. A fare il punto sulle possibili uscite è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza i movimenti in entrata e in uscita dei club di Serie A in vista di gennaio.

In particolare, sul fronte Torino prosegue la ricerca di un rinforzo per la difesa. Tra i nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Gianluca Petrachi c’è quello di Luca Marianucci, difensore classe 2003 di proprietà del Napoli. I granata, però, non sarebbero intenzionati a chiudere l’operazione con la formula del prestito secco, preferendo inserire un diritto di riscatto nell’accordo.

Marianucci, reduce da buone prestazioni, vanta comunque un discreto mercato in Serie A: oltre al Torino, infatti, il giovane centrale piace anche a Cagliari, Parma e Cremonese, club pronti a valutare eventuali opportunità nel corso della finestra di gennaio.

Sempre restando in casa Napoli, un altro nome in uscita è quello di Pasquale Mazzocchi. L’esterno classe 1995 continua a piacere al Sassuolo, che lo segue con attenzione già dalla scorsa estate. Il club neroverde potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi, soprattutto in caso di necessità di rinforzi sulle corsie difensive.

Il Napoli valuta le situazioni, con Antonio Conte e la dirigenza pronti a prendere decisioni strategiche tra esigenze di rosa e opportunità di mercato. Gennaio potrebbe quindi portare novità importanti sul fronte delle cessioni.

