Mercato Napoli, Conte e Manna hanno preso una decisione

PUBBLICITÀ

Il Napoli sceglie la linea della continuità e, nonostante l’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo, decide di non intervenire sul mercato per acquistare un terzino destro. Una scelta ponderata, maturata dopo gli esami clinici a cui si è sottoposto il capitano azzurro, che hanno escluso conseguenze più gravi rispetto ai timori iniziali.

Secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, lo staff medico ha rassicurato il club sulle condizioni di Di Lorenzo, permettendo alla dirigenza di frenare eventuali operazioni last minute. Nelle scorse ore, infatti, il Napoli aveva effettuato alcuni sondaggi esplorativi per rinforzare la corsia destra, valutando profili utili nell’immediato per fronteggiare l’emergenza. Tuttavia, alla luce del quadro clinico definitivo, la società ha preferito non forzare la mano.

PUBBLICITÀ

La decisione si inserisce in una strategia più ampia di gestione del gruppo e delle risorse, evitando investimenti ritenuti non strettamente necessari. Antonio Conte, pur consapevole dell’assenza del suo capitano per diverse settimane, confida nelle soluzioni già presenti in rosa e nella capacità della squadra di adattarsi senza stravolgimenti tattici.

Il Napoli, dunque, guarda avanti senza correttivi sul mercato per la fascia destra, puntando sul recupero graduale di Di Lorenzo e sulla compattezza del gruppo in un momento delicato della stagione. Una scelta di equilibrio, che conferma la volontà del club di non agire sull’onda dell’emergenza ma seguendo valutazioni tecniche e mediche precise.