Napoli, un grande acquisto con i soldi di Osimhen ma Conte è chiamato ad una scelta importante

Il Napoli investirà una cifra compresa tra i 150 e i 200 milioni per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione che lo vedrà impegnato su 4 fronti. La volontà di Aurelio De Laurentiis di intervenire forte sul mercato è stata probabilmente decisiva nella scelta di Antonio Conte di proseguire la sua avventura all’ombra del Vesuvio e così Giovanni Manna si è messo subito all’opera per consegnare i calciatori giusti al mister salentino fin dal ritiro di Dimaro.

In attesa delle visite mediche di Kevin De Bruyne, previste tra l’11 ed il 12 giugno, il direttore sportivo è super attivo. Arriveranno 7/8 rinforzi ma la dirigenza azzurra farà un solo acquisto super dal punto di vista del costo del cartellino.

Ad Antonio Conte la scelta di puntare gran parte del budget per un attaccante centrale o per un esterno sinistro d’attacco.

Al Napoli è stato accostato Ademola Lookman in uscita dall’Atalanta per una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Agli azzurri è stato proposto anche Rafa Leao, mai così vicino a lasciare il Milan come in questa settimana. I rossoneri vorrebbero un assegno a tre cifre, oltre ai sei zero, ma dovranno accontentarsi di molto meno, vista la volontà del calciatore dei cambiare area e così potrebbero ‘bastare’ anche 60/70 milioni di euro.

Lookman e Leao non sono i soli nomi sul taccuino di Manna, che segue con attenzione anche Federico Chiesa e Mattia Zaccagni. L’ex Juventus può essere una vera e propria occasione di mercato, considerato che il Liverpool è disposto a farlo partire in prestito per rivalutarlo, dopo una stagione trascorsa quasi sempre in panchina. Il laziale, invece, sta valutando insieme al suo agente Mario Giuffredi. L’esclusione dalle coppe dei capitolini può essere un motivo in più a spingerlo a cambiare aria: Lotito, dopo averlo dichiarato incedibile lo scorso gennaio, oggi si ‘accontenterebbe’ di una trentina di milioni di euro: una cifra che non spaventa di certo Aurelio De Laurentiis.

La scelta dell’esterno sinistro è legata a doppio filo a quella del centravanti. Difficile che arrivi Jonathan David, le cui caratteristiche non sono idilliache per il gioco di Conte, che predilige una punta più strutturata fisicamente. L’ex allenatore di Inter e Juventus dovrà far capire con chiarezza allo società se nella sua mente c’è un vice Lukaku, in tal caso si andrebbe su Lucca dell’Udinese e Bonnie del Parma, o un super attaccante da mettere in competizione con il belga.

Qualora dovesse optare per questa seconda ipotesi, Manna si fionderebbe con decisione su Viktor Gyokeres. L’attaccante, fresco vincitore della scarpa d’oro, è pronto per il grande salto. Lo Sporting Lisbona chiede non meno di 70 milioni, sostanzialmente quanto incasserà il Napoli dalla cessione di Victor Osimhen. Sullo svedese però hanno messo gli occhi anche le big di Premier League e si sa che il fascino di quello che è da anni il campionato più bello del mondo può fare la differenza.

Occhio anche a Moise Kean, l’attaccante della Nazionale italiana ha una clausola di 55 milioni di euro e sposerebbe volentieri il progetto azzurro.

Insomma, la strategia di mercato del Napoli è chiara: arriverà un super acquisto in attacco, da capire se sarà un centravanti (Gyokeres o Kean) o un esterno (Lookman o Leao). Nomi che scaldano la tifoseria partenopea che non vede l’ora di dare il benvenuto a KDB per vivere un’altra stagione da assoluti protagonisti in Italia e ben figurare in Champions League.

