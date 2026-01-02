Mercato Napoli, individuato il profilo giusto: 4 nomi nella lista di Manna

PUBBLICITÀ

Il parziale blocco di mercato non impedirà al Napoli di migliorare l’organico a disposizione di Antonio Conte, anche a costo di dover sacrificare qualche calciatore arrivato appena qualche mese fa. Ne sanno qualcosa Lorenzo Lucca e Noa Lang, pagati rispettivamente 35 e 28 milioni la scorsa estate, e che potrebbero cambiare aria già in questa sessione di mercato.

Se la cessione di Lucca poteva essere in qualche modo ipotizzabile, visto l’utilizzo sempre più ridotto negli ultimi tempi, quella dell’esterno olandese sarebbe sorprendente.

Con il cambio di modulo, l’ex PSV ha trovato sempre più spazio. Nonostante ciò, Conte non lo considera incedibile. La sua partenza potrebbe infatti finanziare la campagna acquisti che porterebbe al completamento di quell’evoluzione tattica iniziata all’indomani della disfatta di Bologna.

Giovanni Manna e Antonio Conte hanno tracciato l’identikit del calciatore perfetto: un esterno sinistro capace di giocare anche come seconda punta, collocabile sia nell’attuale 3-4-3 sia in un futuribile 3-4-1-2.

Con l’ormai prossimo rientro di Frank Anguissa, il tecnico salentino potrebbe rispolverare il modulo a lui più caro, affiancando il camerunense a Stanislav Lobotka e avvicinando Scott McTominay alla porta.

In virtù anche di ciò, il Napoli cerca sul mercato un attaccante versatile, con quattro profili monitorati con maggiore attenzione.

Armand Laurienté piace ad Antonio Conte, ma trattare con il Sassuolo, specie a gennaio, non è mai facile. In estate i neroverdi hanno rifiutato un’offerta da 16 milioni di euro proveniente dalla Turchia ed è impensabile che ora possa essere lasciato partire per meno di 20-25 milioni.

Più o meno la stessa valutazione di Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio è gestito da Mario Giuffredi, che ha da sempre una linea preferenziale con il Napoli, dove militano già diversi suoi assistiti (Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Luca Marianucci, Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino). Zaccagni non è considerato incedibile e la sua centralità nel progetto biancoceleste potrebbe essere messa in discussione dall’arrivo dell’ex Napoli Lorenzo Insigne, pupillo dell’allenatore Maurizio Sarri.

Potrebbero tornare d’attualità due obiettivi estivi di Manna: Federico Chiesa e Ademola Lookman. L’esterno del Liverpool vuole trovare maggiore continuità per farsi trovare pronto dal ct Rino Gattuso in caso di qualificazione dell’Italia ai Mondiali. I Reds lo valutano poco meno di 20 milioni di euro, ma negli ultimi giorni di mercato potrebbero acconsentire a un prestito, soluzione che fa molta gola alla dirigenza azzurra, viste le restrizioni con cui dovrà fare i conti in questa finestra di mercato.

Infine c’è il talento dell’Atalanta, rimasto controvoglia a Bergamo e pronto a guardarsi intorno non appena terminata la Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Percassi lo valuta intorno ai 35 milioni, ma qualora Lookman dovesse tornare a mettersi di traverso, potrebbe partire per molto meno, considerato il contratto in scadenza a giugno 2027.