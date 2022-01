Dries Mertens giura amore eterno: “I dollari non mi interessano, mi basta Napoli”

Dries Mertens giura amore eterno a Napoli e al Napoli. “Spero di convincere De Laurentiis a rinnovare il mio contratto a suon di goal”, spiega in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. “I dollari? Non mi interessano, mi basta Napoli” e ancora “Spero che sia questa la mia ultima tappa calcistica”. Insomma, Mertens a fine campionato avrà spento 35 candeline è potrebbe concedersi gli ultimi anni di carriera oltreoceano, magari negli USA, e chiudere l’ultimo contratto importante della sua carriera, guadagnando decine di milioni. Invece ‘Ciro’ si sente ancora importante per questa squadra e questa città. Chiudere la carriera in un campionato come l’MLS e guadagnare 3/4 volte lo stipendio che gli garantirebbe la società azzurra non gli interessa, lui ama Napoli e non vuole indossare nessun’altra casacca se non quella con la N sul petto.

Frecciatina ad Insigne?

Tanti tifosi nelle parole del belga hanno letto una frecciatina a Insigne, da qualche settimana ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto. Se infatti il capitano azzurro ha rifiutato l’offerta del rinnovo della società, accettando quella faraonica dei canadesi, Mertens ha chiaramente detto che a lui i “dollari non interessano” e che spera di chiudere la carriera con il Napoli.

L’intervista a Dries Mertens su Il Corriere dello Sport

Contratto?

“Spero che sia questa la mia ultima tappa calcistica”.

A Napoli sbarca nel luglio del 2013

“E che dal primo momento ha avvertito un’attrazione fatale per la città, per la gente. Qui ci sono nove anni ed un quarto della mia vita: ci sono stato, e ci starò, sempre bene, perché ho immediatamente avvertito affetto. Sono stato fortunato nella scelta”.

Disse subito, il primo giorno: “L’ho fatta con il cuore”

“Non sapevo che sarei andato ad abitare a Palazzo Donn’Anna e per chi conosce quel luogo c’è poco da spiegare. E’ un posto che ti prende l’anima, io al mattino mi sveglio e vedo il mare”.

La famiglia si sta allargando

“Due mesi ancora, ci siamo”

Dalla quale non vorrebbe staccarsi: s’immagina il suo futuro?

“Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui sono un uomo felice e lo è la mia famiglia. Ma bisogna essere realisti e pratici: il Napoli potrebbe non avere più bisogno di me, e spero non accada subito, però nel caso in cui questo si dovesse verificare, io tenderò la mano, sarò grato per avermi dato la possibilità di appartenere a questo mondo e di avermelo fatto apprezzare. Non dimenticherò un solo istante”.

Mertens sul rinnovo del contratto

La strategia per il rinnovo è chiara

“Segnare tanto, così Adl sarà costretto a tenermi. Più gol faccio e più lui capirà che varrà la pena farmi firmare. E poi ho l’asso nella manica…”.

Se possiamo, sveliamolo

“Invece di andare in giro a buttare soldi, per compare un attaccante nuovo, gli concedo la possibilità di tesserare mio figlio. Ha un centravanti giovane, con una carriera lunga davanti a sé. Ed io non devo mollare né la casa, né tantomeno Napoli”.

Niente dollari, prima di uscire di scena?

“Non mi interessano. Mi basta Napoli”

Mertens sullo scudetto

Se le fanno il nome di Orsato cosa pensa?

“Che non bisogna avere rimpianti. Mi capita raramente di pensarci, e certo un po’ fa male, come quando mi capita di ricordare del gol in fuorigioco concesso al Dnipro in semifinale di Europa League. Ma a me non interessa guardarmi alle spalle, né davanti: vivo il presente”.

La squadra più forte nella quale ha giocato?

“Quella del secondo anno di Sarri, quella che andò vicinissima allo scudetto, ché se fai 91 punti ti tocca quasi per diritto”.

Cosa è stato Mertens?

“Un buon giocatore, non un fenomeno. Ma uno che ha lavorato e si è impegnato per migliorarsi”.