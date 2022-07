Mertens non indosserà mai più la maglia del Napoli, Adl annuncia l’addio

Aurelio De Laurentiis ha deciso di rompere il silenzio sul futuro di Dries Mertens e non solo. Il presidente del Napoli, in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista che andrà in onda alle ore 21.00. Carlo Alvino ha però anticipato alcune delle dichiarazioni. “Mertens non resterà a Napoli, Kim è vicino e Simeone è un giocatore che interessa” le parole sul mercato azzurro.

Un’anticipazione sulla campagna abbonamenti. “La campagna abbonamenti sarà lanciata nei prossimi giorni con prezzi popolari e sconti particolari per le famiglie. L’obiettivo del Napoli sarà quello di far divertire i tifosi”.

Sulla nuova divisa. “La nuova maglia del Napoli sarà presentata in occasione della gara amichevole di mercoledì a Castel di Sangro, è la nostra seconda pelle”.