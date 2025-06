Mertens si gode Napoli prima della cittadinanza onoraria, foto col figlio e festa con Starace

PUBBLICITÀ

Il Golfo di Napoli, dal Vesuvio a Capri, con il mare che abbraccia tutta la città. E’ il video che ritrae Dries Mertens e suo figlio Ciro che sono tornati a Napoli, nell’appartamento che il campione belga aveva a Palazzo Donn’Anna, sul mare cittadino e che ha mantenuto.

Il top bomber del Napoli ha chiuso la sua carriera al Galatasaray vincendo quest’anno il campionato ed è a Napoli dove venerdì riceverà dal sindaco Gaetano Manfredi la cittadinanza onoraria decisa dal Consiglio Comunale per ringraziarlo dei suoi anni in azzurro

Mertens in questi giorni ha anche annunciato il suo addio al Galatasaray dopo tre stagioni. Quest’estate deciderà con la moglie se andare avanti a giocare in un altro club o chiudere la carriera a 38 anni.

Ha festeggiato anche con Tommaso Starace, capo magazziniere del Napoli da 49 anni, una figura iconica per lo spogliatoio che ha provato, nel suo piccolo, a portare felicità e buon umore a calciatori e staff. Il suo caffè e i suoi modi di fare hanno sempre riempito di gioia i cuori di tifosi e calciatori.

Starace è l’unico ad aver “vinto” tutti e 4 gli scudetti con il Napoli (1986/1987-1989/1990-2022/2023-2024/2025). Più giovane durante gli anni leggendari di Diego Maradona e più anziano durante l’epoca Spalletti/Conte, sempre con lo stesso sorriso.

Amato da Maradona prima (che lo portò con sè anche con l’Argentina) e da Dries Mertens poi. Il belga in forza attualmente al Galatasaray, è stato il “migliore amico” di Tommy Starace durante i suoi quasi 10 anni di permanenza al Napoli. Immortalati spesso nello spogliatoio tra caffè ed esultanze buffe riproposte poi dal fenomeno ex PSV in partita.

Tra i vari che hanno partecipato al party di Starace non poteva mancare Dries Mertens. Una volta finita la stagione in Turchia con il suo Galatasaray (dove ha anche vinto il campionato), il capocannoniere storico del Napoli è tornato “a casa sua” per far compagnia Starace e ritrovare la città che lo ha cresciuto calcisticamente e non solo.

Prima si sono recati a cena da Verginello, poi tutti alla taverna Anema e Core. Il tutto condito da risate e musica. Mertens & company hanno indossato una maglietta celebrativa per Starace con una sua immagine con in mano l’ultimo scudetto da magazziniere del Napoli e la scritta “4ever” (in occasione del 4 scudetto)

