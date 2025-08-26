Meteo Napoli, oggi sole intenso e temperature fino a 30 gradi

Oggi si preannuncia come una giornata tipicamente estiva per Napoli e la Campania. Dopo qualche incertezza nei giorni precedenti, le previsioni meteo confermano un ritorno deciso del caldo con cieli sereni e temperature in netta risalita.
Secondo quanto riportato dai principali centri meteorologici, la giornata sarà dominata da un ampio soleggiamento su tutta la città, con qualche velatura passeggera nelle ore notturne. Le temperature oscilleranno tra i 19 °C del mattino e i 30 °C nelle ore più calde del pomeriggio, creando condizioni ideali per attività all’aperto ma anche un’allerta implicita per chi soffre le alte temperature.
L’umidità si manterrà su livelli moderati, mentre i venti saranno deboli e variabili, contribuendo a una sensazione termica leggermente più elevata nelle ore centrali. Nessun rischio di pioggia all’orizzonte: la probabilità di precipitazioni rimane prossima allo zero, con stabilità atmosferica garantita almeno fino alla fine della settimana.
Le autorità locali raccomandano ai cittadini, soprattutto ad anziani e bambini, di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, e di mantenere una buona idratazione.
Intanto, le spiagge del litorale partenopeo e i luoghi turistici si preparano a un prevedibile afflusso di residenti e visitatori, attratti da condizioni meteo ideali per godersi uno degli ultimi scampoli d’estate.