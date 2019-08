Meteo. Nuovo “sberla” africana in arrivo: termometri fino a 40 gradi. I dettagli

Una nuova ondata di caldo africano è pronto a colpire l’Italia Meridionale portando afa e temperature altissime. Masse d’aria provenienti dal deserto del Sahara si stanno dirigendo verso le regioni meridionali e porteranno temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi.

Come riportato dal sito IlMeteo.it, l’anticiclone sub tropicale colpirà le isole maggiori, la Calabria, la Puglia e la Campania nella giornata di venerdì quando le temperature saliranno fino a picchi di circa 40 gradi nelle regioni indicate, ma farà sentire i suoi effetti anche nel Lazio e in Toscana dove si potranno raggiungere i 35 gradi.

Tuttavia, già nel corso del successivo Weekend, ecco che i termometri subiranno una provvidenziale stemperata per poi attestarsi su livelli più consoni al periodo. Discorso a parte per tutto il Nord Italia dove le roventi masse d’aria sahariana non riusciranno a far sentire la loro influenza e questo anche a causa di una resistenza da parte delle correnti più miti ed umide atlantiche che continueranno a condizionare il quadro meteo climatico. Sulle regioni settentrionali dunque, ci attendiamo non solo una maggior incertezza sul fronte meteo ma temperature decisamente inferiori.