Metropark Napoli assume parcheggiatori con contratto a tempo indeterminato, i requisiti di accesso

Metropark, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, assume operatori della sosta per i suoi parcheggi a Napoli e ad Afragola. Si tratta di assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Basta il diploma di scuola superiore. C’è tempo fino al 17 dicembre 2023 per presentare le domande. L’impiego sarà come addetto nei parcheggi gestiti da Metropark, come quelli che si trovano in piazza Garibaldi a Napoli, a ridosso della Stazione Centrale, e nella Stazione dell’Alta Velocità di Afragola, utilizzati da mezzi pubblici e privati ed al servizio delle stazioni ferroviarie

Metropark Napoli assume parcheggiatori a tempo indeterminato, i requisiti e come fare per candidarsi

Di seguito, i requisiti di accesso per essere assunti in Metropark Spa come operatori della sosta:

Diploma;

Buon uso del pc e delle tecnologie;

Buona conoscenza di Office, con particolare riferimento ad outlook, excel e word per

attività di registrazione e imputazione dati;

Manualità nell’utilizzo degli attrezzi da lavoro per le attività di manutenzione e riparazione;

Sarà considerato requisito preferenziale esperienza pregressa nel ruolo di almeno 12 mesi e conoscenza dei gestionali specifici degli impianti di parcheggio (es. SKIDATA, HUB);

Disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Completano il profilo: orientamento al cliente, tensione al risultato, problem solving e capacità di integrazione nel team.

Qui il link per candidarsi.