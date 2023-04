Mette la birra nel cestino del pranzo del figlio, bimbo di 5 anni la beve a scuola: l’ira delle maestre

PUBBLICITÀ

Confonde la lattina di birra con quella dell’acqua e la mette nel cestino del pranzo del figlio di 5 anni. Protagonista di questa vicenda Will Meyers, papà influencer degli Stati Uniti che ha raccontato la disavventura su TikTok. Di pima mattina, ancora in dormiveglia, mentre preparava il pranzo, l’uomo ha confuso le lattine, mandando il figlio a scuola con una Guinness ghiacciata al posto dell’acqua. Poco dopo la chiamata della maestra, incredula per quanto accaduto.

Will Meyers sui social ha poi spiegato quanto accaduto. Insieme ad una lattina di Liquid Death nera – nota marca di acqua frizzante -, l’uomo ha inserito nel cestino anche una lattina di birra. Il motivo? Entrambe le lattine sono nere e lui, ancora mezzo addormentato, non si è reso conto dell’errore credendole identiche.

Nel breve filmato l’uomo spiega: “Ho confuso la lattina da dare a mio figlio e le insegnanti si sono infuriate“. “Sembrava acqua frizzante”, cerca di giustificarsi visibilmente imbarazzato.