Paura a Miano. Aggredisce figlio dell’ex compagna e agenti, fu già arrestato due settimane fa

Due aggressioni in poco meno di un mese. Questo quanto accaduto tra Miano e Piscinola dove il 56enne Salvatore Castaldo è stato nuovamente arrestato dopo che lo scorso 10 giugno era già finito in manette per aver aggredito alcuni poliziotti (leggi qui l’articolo). Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scampia (guidati da Giovanni Mandato), durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Vittorio Veneto per la segnalazione di una rissa in strada. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un giovane il quale ha raccontato che, poco prima, l’ex compagno della madre lo aveva aggredito con calci e pugni ed aveva altresì tentato di investirlo con la propria autovettura per poi allontanarsi. Gli operatori, grazie alle descrizioni e alle indicazioni della direzione di fuga fornite dalla vittima, hanno raggiunto l’aggressore trovandolo con un coltello in mano e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato; inoltre, hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio ove è sottoposto agli arresti domiciliari per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato così nuovamente arrestato per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’articolo precedente. L’uomo era stato arrestato due settimane fa, fermato con lo spray al peperoncino

L’uomo già qualche settimana fa era andato in escandescenza in strada quando, in evidente stato di alterazione psichica, armato di coltello, aveva iniziato a minacciare alcune persone presenti in strada. Allertati dai residenti sul posto si è subito recata una pattuglia del vicino commissariato di Scampia. Gli agenti hanno cercato di riportare alla calma l’uomo che, per tutta risposta, ha iniziato ad aggredirli. Ci sono voluti ben tre agenti per tranquillizzarlo e l’uso dello spray al peperoncino per immobilizzarlo disarmandolo.