Micheal Jordan a Positano, vacanza extra-lusso sul suo mega yacht da 100 milioni

Micheal Jordan torna in Costiera Amalfitana a 5 anni di distanza dalla sua ultima visita. La leggenda dell’NBA sta trascorrendo alcuni giorni di relax a bordo del suo lussuosissimo yacht M’Brace nelle acqua della Divina, precisamente nella rada della baia di Marmorata, sotto Ravello. Pochi giorni fa aveva fatto tappa in Sicilia, sabato lo sbarco in Campania dove è stato ospite a una serata esclusiva Villa Tre Ville, la magnifica residenza che fu del regista Franco Zeffirelli.

Micheal Jordan si sta godendo le vacanze italiana sulla sua mega imbarcazione, dotata di tutti i comfort. Lunga circa 75 metri, il suo valore di mercato si aggira introno ai 100 milioni di dollari.

