Michele muore in casa a Caivano, malore fatale per il 49enne

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Oggi pomeriggio Michele di Paolo è stato ritrovato morto nella sua abitazione a Caivano. L’assenza del 49enne è stata notata dai suoi colleghi di lavoro che hanno provato a chiamarlo ripetutamente. Secondo il Giornale di Caivano al domicilio della vittima sono arrivati i carabinieri con il supporto dei Vigili del Fuoco, hanno forzato la porta d’ingresso. All’interno della casa hanno rinvenuto il corpo di Michele, ormai senza vita. Successivamente è intervenuto il medico legale che, dopo gli accertamenti di rito, ha constatato il decesso riconducibile a un arresto cardiaco.

Malore sul noto lido a Varcaturo, Carmine muore a 27 anni

Carmine Saccone è morto sabato notte a causa di un malore improvviso mentre si trovava al Rama Beach di Varcaturo. I soccorsi del 118 scattati intorno alle 4 del mattino si sono rivelati inutili. Come riporta Edizione Caserta, i carabinieri stanno indagando sul caso del 27enne di Castello di Cisterna: la salma è stata sequestrata dall’autorità giudiziaria per l’autopsia, che chiarirà le precise cause del decesso.

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