Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono lasciati: “Ci separiamo dopo 10 anni insieme”

Amore finito tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che con una nota all’agenzia ANSA hanno annunciato la loro separazione. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”, si legge nella nota. “La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”. Per Michelle Hunziker si tratta della seconda separazione, dopo quella da Eros Ramazzotti, padre della figlia Aurora: Tomaso Trussardi invece non ha alle spalle precedenti matrimoni

La crisi della coppia, sposata dal 2014, era una delle voci più insistenti degli ultimi tempi: adesso la conferma arriva dai diretti interessati, che hanno scelto una via percorsa da altre celebrità, quella del comunicato stampa condiviso. Una decisione fatta per tutelare soprattutto le figlie Sole, 9 anni, e Celeste, 7, che continueranno a vivere con la mamma.

L’ultimo post di Michelle Hunziker su Instagram

Nell’ultimo post apparso sul profilo Instagram, Michelle Hunziker ha portato le attenzioni dei fan sul suo abito: “Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta”.