Milan-Napoli 2-1: De Bruyne non basta per evitare la sconfitta agli azzurri

PUBBLICITÀ

Le previsioni di Milan-Napoli erano incentrate sullo spettacolo e così è stato. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 per i rossoneri. Partita che si è giocata sui massimi livelli di agonia e concentrazione, ma che solo gli uomini di Allegri sono riusciti a portare a casa. Gli azzurri in situazione di emergenza hanno saputo essere protagonisti di un grande secondo tempo. Infatti proprio Antonio Conte in conferenza stampa pre partita aveva preavvisato tutti di essere in una situazione catastrofica dovuta ai vari infortuni come quello di Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola e Olivera, tuttavia ha affermato di credere fortemente nei propri uomini e che a prescindere dal risultato, avrebbero dato il massimo in campo.

Pagelle Milan-Napoli: croce e delizia a San Siro, De Bruyne sufficiente e Hojlund invisibile

Meret 5,5: partita che non ha regalato tanti tiri in porta da parte dei rossoblu, l’estremo difensore ha eseguito solo un intervento su Pulisic durante il primo tempo

PUBBLICITÀ

Di Lorenzo 6,5: partita solida del capitano azzurro, poche sbavature e grande sacrificio sfiorando il gol in un paio di occasioni.

Marianucci 5: responsabile della sgaloppata a campo aperto di Pulisic in occasione del primo gol. Nel primo tempo non sempre attento e vari errori tecnici; meglio sicuramente nel secondo.

Juan Jesus 6,5: partita del solito Juan Jesus guarnita da una grande prestazione di esperienza. Si fa trovare pronto quasi in tutte le circostanze.

Gutierrez 6: esordio che tutto sommato fa ben sperare a Conte, ottima fase difensiva come l’intervento su Leao nella fase finale della gara e grande sostegno in fase di spinta offensiva.

Lobotka 6,5: grande partita dello slovacco, sempre presente in fase di impostazione e pronto a recuperare palla quando necessario

Politano 6,5: prestazione di sacrificio come sempre dell’esterno azzurro. Solida fase difensiva e offensiva rischiando l’assist su Gutierrez.

De Bruyne 6: partita sufficiente del belga, troppi errori in fase di impostazione messi in secondo piano dal rigore realizzato.

Anguissa 6,5: classica partita da box to box, ottima fase difensiva e offensiva, sprecando però un paio di occasioni sotto porta

McTominay 6: non il solito scozzese brillante ma che comunque si sa sacrificare per la squadra in fase di non possesso. Bene in fase offensiva sfiorando il gol nel primo tempo

Hojlund 5: partita da fantasma del norvegese, sempre all’interno della gabbia rossonera toccando davvero pochi palloni.

Per quanto riguarda i subentrati, molto bene Lang e Neres, insidiosi sin dal primo momento con il brasiliano che sfiora due eurogol negati, il primo dall’incrocio dei pali ed il secondo da Mike Maignan.

Elmas bene, impensierisce la difesa rossonera in un paio di occasioni. Differente il discorso per Lucca che, come Hojlund, tocca davvero pochi palloni.