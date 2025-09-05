Milena Boutique conquista Napoli, enorme successo per il pop-up store a Piazza dei Martiri

PUBBLICITÀ

Il conto alla rovescia è finito: il cuore della città si è acceso di moda, energia e sorprese.

Un evento unico, dove stile e creatività si incontrano per regalarti un’esperienza da ricordare. Grande successo a Napoli per l’apertura del pop-up store di Milena Boutique. L’inaugurazione venerdì 5 settembre in Via Domenico Morelli 1, nel salotto buono di Napoli di Piazza dei Martiri, richiamando migliaia di ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia. Protagonista della giornata è stata naturalmente Milena Ciuffreda, la giovane titolare del brand nonché influencer con oltre 700mila follower su TikTok e 281mila su Instagram, accolta con entusiasmo e calore dai fans.

All’uscita ogni visitatrice ha ricevuto un fiore, mentre le prime 100 clienti in fila hanno ottenuto una mystery box contenente un gadget per il telefono. Già dalle 15.30 l’attesa è stata addolcita da graffe, caffè e dalle magnifiche torte d’autore. Inoltre, chiunque ha effettuato un acquisto ha ricevuto una shopper personalizzata con il logo Milena Boutique, al cui interno erano presenti uno scrunchies per capelli, una pochette trucco con il logo e una spilla personalizzata.

Il negozio sarà aperto per 30 giorni

Nel giorno precedenti all’evento, la stessa Milena aveva condiviso su Instagram tutta la sua emozione: “Tengo a ringraziare già tutti per l’affetto e il calore, la gente in trasferta e la gente vicina. Prometto di essere con voi sempre, come voi lo siete con me! Per me essere a Piazza dei Martiri a 25 anni con il low cost è una cosa incredibile e magica. Vi amo”.

PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/santiagomilena_5/

PAGINA THREADS: https://www.threads.com/@santiagomilena_5?hl=it

SITO INTERNET: https://milenaboutiqueshop.com/

Cos’è un pop-up store

Un pop-up store è un negozio temporaneo che apre per un periodo limitato di tempo, solitamente in luoghi strategici come vie commerciali, centri città o all’interno di eventi e fiere. La sua funzione principale è creare un’esperienza esclusiva e di forte impatto, permettendo ai brand di presentare nuovi prodotti, testare un mercato o rafforzare la propria immagine attraverso un format originale e coinvolgente. Grazie alla sua natura temporanea, il pop-up store genera curiosità nei consumatori, trasformando lo shopping in un’occasione unica e memorabile.