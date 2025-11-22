Milinkovic-Savic a DAZN: “Abbiamo ritrovato la giusta energia, ci siamo”

PUBBLICITÀ

Nel pre gara di Napoli-Atalanta, Milinkovic-Savic si è concesso ai microfoni di DAZN, analizzando il momento della squadra azzurra e dicendosi ambizioso per il futuro.

Milinkovic-Savic: “Vogliamo rialzarci, bisogna ritrovare l’energia giusta”

“Dobbiamo rialzarci subito e dimostrare di essere una grande squadra, rialzandoci subito. Abbiamo ritrovato l’energia che ci è mancata a Bologna quindi ci siamo”. Queste le dichiarazioni del portierone serbo, dopo la pesante sconfitta dell‘Dall’Ara. L’ex numero uno dei granata, arrivato questa estate all’ombra del Vesuvio, si è conquistato di settimana in settimana la fiducia e la stima di Conte. A seguito dell’infortunio di Meret, Milinkoivc-Savic ha giocato con continuità disputando ottime prestazioni e portando punti pesanti per la classifica dei partenopei, grazie soprattutto ai tre rigori parati.

Il Napoli vuole ritrovare la vittoria, per mettersi almeno per il momento in testa alla classifica, staccando la coppia composta da Inter e Roma. Il match con l’Atalanta sarà decisivo ai fini delle ambizioni stagionali dei partenopei.