Napoli-Como: finisce a reti bianche, azzurri poco brillanti e salvati da Milinkovic-Savic

Napoli-Como è giunta al termine. Gli azzurri nel match valido per la decima giornata di campionato si arrestano dinanzi ai Lariani. Il pareggio è forse il risultato giusto per quanto visto nei novanta minuti di gioco.

Il Napoli stacca momentaneamente i giallorossi, portandosi a quota 22 punti in classifica in attesa del big match Milan-Roma.

I ragazzi di Fabregas mantengono invece la striscia di imbattibilità portandosi a quota 17 punti e blindando momentaneamente il quinto posto in classifica.

Napoli-Como: match sottotono tra due squadre molto equilibrate

Nel primo tempo di gioco le emozioni sono state poche, con gli azzurri che creano pochi pericoli alla difesa lombarda. Il minuto chiave è il 26esimi, quando su un pallone filtrante, Morata scavalca Milinkovic-Savic che lo atterra. L’arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore che però l’ottimo portierone serbo para. Si tratta del secondo rigore consecutivo ipnotizzato dall’ex granata dopo quello di Lecce ai danni di Camarda.

Nella ripresa è stata una gara con poche emozioni. Le due compagini si sono si studiate ed è prevalso l’aspetto tattico che l’ha fatta da padrona. Gli azzurri con le uscite di Spinazzola e Gilmour si ridisegna in campo con Elmas in cabina di regia. Napoli poco frizzante e Como che attraverso la qualità dei singoli cerca di impensierire la retroguardia partenopea.