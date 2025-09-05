Milinkovic-Savic rinuncia alla nazionale per il Napoli: “Vuole adattarsi il prima possibile a squadra e città”

PUBBLICITÀ

Nella sessione di calciomercato estivo, il Napoli ha acquistato anche Vanja Milionkovic-Savic, ex portiere del Torino classe 97. Al suo arrivo tante sono state le domande da parte dei tifosi, una delle tante è proprio la dualità tra il serbo e Alex Meret. Lo stesso Antonio Conte, prima dell’inizio del campionato ha espresso la sua volontà di far giocare chi dimostrava di meritarsi il posto e che, come i giocatori di movimento, non esistevano titolari fissi. Nelle prime due partite, rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari, l’ex Torino non ha ancora trovato spazio e dunque l’esordio ufficiale con la maglia azzurra. Durante. l’attuale pausa nazionali, Milinkovic-Savic ha chiesto espressamente al Ct della Serbia Stojkovic di non essere convocato per cercare in tutti i modi di scalare le gerarchie e convincere Antonio Conte. Nella giornata odierna, proprio il portiere serbo, giocherà titolare nell’allenamento congiunto con l’Avellino.

Ct della Serbia Stojkovic: “Vanja vuole adattarsi al Napoli, lo capisco”

Il Ct della nazionale serba Stojkovic è stato protagonista di un’intervista dove ha affrontato l’argomento della mancata convocazione di Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, parlando così: “Vanja Milinkovic-Savic? Non è successo nulla di particolare, non ci sono cambiamenti. Non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse. Ho parlato con Vanja due volte: mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi. Lo capisco perfettamente. La conversazione è stata fantastica, era felice di essere inserito nella lista preliminare. Spero inizi presto a difendere anche con il Napoli, ha tutte le qualità per affermarsi”. Queste sono le dichiarazioni che fanno ben sperare i tifosi azzurri e soprattutto ad Antonio Conte, che è consapevole di avere tra i pali due dei miglior portieri in Italia con fame, voglia di giocare e fare bene.

