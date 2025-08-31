PUBBLICITÀ
Minaccia e aggredisce il medico dopo l’incidente stradale, denunciato 28enne a Giugliano

Nicola Avolio
I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano per la segnalazione di un’aggressione al personale sanitario.

Dai primi accertamenti dei carabinieri è emerso che poco prima il medico di turno era stato prima minacciato e poi aggredito da un 28enne che il professionista stava visitando dopo un incidente stradale.

Per il medico una prognosi di 3 giorni. Il 28enne è stato denunciato per lesioni a personale sanitario.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

