Minore tenta il furto di uno scooter, un mese fa denunciato per lo stesso motivo

Se tentare il furto di uno scooter è reato, lo è anche portare in tasca un coltello da sub. A complicare il quadro, l’età del ragazzo fermato – appena 17 anni – e il fatto che meno di un mese fa finì nei guai per lo stesso identico motivo. Succede all’una di notte a Piano di Sorrento, in via Santa Margherita. I carabinieri del radiomobile di Sorrento notano due persone armeggiare sul blocco di accensione di un motorino parcheggiato in strada. Non possono fuggire e vengono fermati. Vincenzo Vitiello, 33enne, viene arrestato per tentato furto. Denunciato per lo stesso reato il minore. Nelle tasche del 17enne un grosso coltello solitamente utilizzato dai subacquei.