PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaMinore tenta il furto di uno scooter, un mese fa denunciato per...
Senza categoria

Minore tenta il furto di uno scooter, un mese fa denunciato per lo stesso motivo

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
PUBBLICITÀ

Se tentare il furto di uno scooter è reato, lo è anche portare in tasca un coltello da sub. A complicare il quadro, l’età del ragazzo fermato – appena 17 anni – e il fatto che meno di un mese fa finì nei guai per lo stesso identico motivo. Succede all’una di notte a Piano di Sorrento, in via Santa Margherita. I carabinieri del radiomobile di Sorrento notano due persone armeggiare sul blocco di accensione di un motorino parcheggiato in strada. Non possono fuggire e vengono fermati. Vincenzo Vitiello, 33enne, viene arrestato per tentato furto. Denunciato per lo stesso reato il minore. Nelle tasche del 17enne un grosso coltello solitamente utilizzato dai subacquei.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati