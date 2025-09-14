Se tentare il furto di uno scooter è reato, lo è anche portare in tasca un coltello da sub. A complicare il quadro, l’età del ragazzo fermato – appena 17 anni – e il fatto che meno di un mese fa finì nei guai per lo stesso identico motivo. Succede all’una di notte a Piano di Sorrento, in via Santa Margherita. I carabinieri del radiomobile di Sorrento notano due persone armeggiare sul blocco di accensione di un motorino parcheggiato in strada. Non possono fuggire e vengono fermati. Vincenzo Vitiello, 33enne, viene arrestato per tentato furto. Denunciato per lo stesso reato il minore. Nelle tasche del 17enne un grosso coltello solitamente utilizzato dai subacquei.
HomeSenza categoriaMinore tenta il furto di uno scooter, un mese fa denunciato per...
Minore tenta il furto di uno scooter, un mese fa denunciato per lo stesso motivo
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ