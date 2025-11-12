Mistero Conte, una settimana di pausa da Castel Volturno: “Era concordato”

PUBBLICITÀ

Piccolo giallo in casa Napoli. Antonio Conte, come annunciato dalla Società azzurra, non ha diretto l’allenamento odierno. A dirigere la sessione pomeridiana è stato il vice allenatore Cristian Stellini. Il tecnico, si legge nella nota, “come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre”.

Il Corriere dello Sport riporta che il tecnico, che dovrebbe essere a Torino, si è preso qualche giorno di riposo in famiglia (autorizzato dalla società) per rilassarsi e smaltire lo stress accumulato in questo inizio di stagione complicato. Un comportamento, ad ogni modo, che non è da Conte, anche se già in passato l’allenatore leccese si era concesso un rientro posticipato ma mai per così tanti giorni come stavolta.

Il comunicato del Napoli

Questo il comunicato del club appena pubblicato sul sito ufficiale: “Il Napoli ha ripreso gli allenamenti nella giornata odierna. Gli azzurri sono stati impegnati in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico. Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre“.