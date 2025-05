La promessa della moglie di Conte ai tifosi: “Farò di tutto”

PUBBLICITÀ

Elisabetta Muscarello non è potuta mancare alla sfilata dello Scudetto. La moglie di Antonio Conte è stata subito riconosciuta dai tifosi del Napoli che, come si vede in un video pubblicato sui social, le hanno chiesto di convincere l’allenatore a restare. La risposta è stata una sorta di promessa, infatti, la consorte si è toccata il cuore dicendo “Farò di tutto“.

Lukaku vuole Conte in panchina: “Faremo di tutto per farlo restare”

Romelu Lukaku è in fiume in piena mentre la squadra sfila sul Lungomare di Napoli. L’attaccante belga ha parlato ai microfoni della Rai del suo futuro e di quello del tecnico Antonio Conte: “Bisogna fare di tutto per farlo rimanere qui. Lui sa già tutto, però rimane. Come ho già detto lui è il mio Feel Jackson e io sono il suo Shaquille O’Neal per lui. C’è amore, però cerca di spingermi al massimo al massimo per andare avanti. Tutta la squadra l’ha seguito, abbiamo lavorato per crederci e l’abbiamo portato a casa”.

Anche Lele Oriali ha parlato ai microfoni della Rai del suo futuro e quindi anche quello dell’allenatore azzurro: “Spero che il mister si metta d’accordo per restare e continuare qui, io e la mia famiglia stiamo benissimo. Lo dico ad Antonio ogni giorno”.

Le parole di Conte

Antonio Conte è stato intervistato dalla Rai nel corso della festa Scudetto sul Lungomare di Napoli. Il tecnico leccese non si è sbilanciato sul suo futuro: “Questo entusiasmo e questa passione penso che è qualcosa di straordinario e difficilmente la puoi trovare dappertutto. E’ sempre vincere, si lavora per fare qualcosa di bello e regalare queste giornate e sensazioni a noi che lavoriamo ma soprattutto ai tifosi. Sono davvero molto contento, festeggiare lo scudetto a Napoli è davvero qualcosa di straordinario”.

“Riusciti a coronare un sogno”, le parole di Conte nella festa Scudetto

“Da quell’amma faticà è passato un anno, abbiamo faticato tanto a siamo riusciti a coronare un sogno. Vedere tutti i tifosi in piazza a festeggiare lo scudetto è qualcosa di straordinario, ci ripaga da tutti i sacrifici fatti quest’anno. Si è creato un rapporto speciale con la città? Difficile non crearlo, una città passionale e ricca di entusiasmo. E’ una città che dà tutto e vuole anche tanto. Noi penso che gli abbiamo dato quello che avevamo e loro oggi di stanno ripagando con questo affetto straordinario che bisogna veramente provare per capire cosa significa“, ha detto Conte.

