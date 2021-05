Un terribile lutto ha colpito il mondo dello sport e la comunità di Caserta. E’ morta a soli 40 anni Anna Peccerillo, per tutti Pex. La calciatrice lottava contro un terribile male che, senza pietà, l’ha strappata all’affetto dei suoi cari. Pex giocava nell’Asd Futsal Koine ma la malattia l’aveva costretta a fermarsi. L’intero mondo del pallone di Terra di Lavoro, come riportato da edizionecaserta, piange una figura decisiva nello sviluppo del calcio femminile e una sportiva vera. Così Anna viene ricordata un suo ex club di calcio a 11.

“La Caserta Calcio Femminile piange la scomparsa di una delle calciatrici che ci ha sostenute fin dal primo giorno della nostra nascita. Punto di riferimento del gruppo, della nostra squadra e della nostra società. Quando volevamo conoscere l’umore del gruppo, in campo e fuori, ci rivolgevamo sempre a te, per la tua esperienza calcistica e per il tuo pragmatismo. Anche senza fascia, leader e capitano vero! Ciao,Anna Peccerillo, per tutti Pex!”

Altri post di dolore per Anna Peccerillo

E’ scomparsa a causa di un terribile male Anna Peccerillo, calcettista dell’ Asd Futsal Koine. Siamo addolorati e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Peccerillo e all’ Asd Futsal Koine.

Poi ancora:

Il VCH si stringe intorno alla famiglia Peccerillo per la scomparsa della nostra cara Anna!

Guerriera del cerchio di centrocampo, leader silenziosa. Ha vestito la nostra maglia nella stagione 2019/20. Ti vogliamo ricordare così. Sorridente! Ciao Anna!.

Nei commenti si legge: “Alla famiglia Peccerillo vivissime condoglianze per la grave perdita”

