PUBBLICITÀ
HomeCinemaMondo del cinema in lutto, è morta Brigitte Bardot
CinemaCronaca Internazionale

Mondo del cinema in lutto, è morta Brigitte Bardot

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Mondo del cinema in lutto, è morta Brigitte Bardot
Mondo del cinema in lutto, è morta Brigitte Bardot
PUBBLICITÀ

È morta Brigitte Bardot.

La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. Il 24 novembre scorso l’ANSA aveva pubblicato una notizia in cui si rendeva noto che la celebre attrice era stata di nuovo ricoverata dieci giorni prima in un ospedale di Tolone, nel sud della Francia, non lontana da Saint-Tropez, dove si trova la casa in cui abita.

PUBBLICITÀ

B.B. era stata costretta ad ottobre a lasciare la sua grande casa, nota come La Madrague, per essere ricoverata nello stesso ospedale di Tolone. In quei giorni, dopo la pubblicazione di una notizia sulla sua morte che obbligò la Bardot ad uscire dal silenzio, si parlò di un “intervento chirurgico nel quadro di una grave patologia”.

Qualche giorno dopo, però, l’attrice rientrò nella casa di Saint-Tropez rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute: “Sto bene – aveva detto – non so chi sia stato l’imbecille che ha lanciato questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi”.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati