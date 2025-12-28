Mondo del cinema in lutto, è morta Brigitte Bardot

PUBBLICITÀ

È morta Brigitte Bardot.

La celebre attrice francese aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. Il 24 novembre scorso l’ANSA aveva pubblicato una notizia in cui si rendeva noto che la celebre attrice era stata di nuovo ricoverata dieci giorni prima in un ospedale di Tolone, nel sud della Francia, non lontana da Saint-Tropez, dove si trova la casa in cui abita.

B.B. era stata costretta ad ottobre a lasciare la sua grande casa, nota come La Madrague, per essere ricoverata nello stesso ospedale di Tolone. In quei giorni, dopo la pubblicazione di una notizia sulla sua morte che obbligò la Bardot ad uscire dal silenzio, si parlò di un “intervento chirurgico nel quadro di una grave patologia”.

Qualche giorno dopo, però, l’attrice rientrò nella casa di Saint-Tropez rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute: “Sto bene – aveva detto – non so chi sia stato l’imbecille che ha lanciato questa fake news sulla mia scomparsa, ma sappiate che sto bene e che non ho intenzione di congedarmi”.