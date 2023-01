Mons. Pennacchio orgoglio di Giugliano, nominato dal Papa nuovo presidente della Pontificia Accademia ecclesiastica

Pubblicità

Papa Francesco ha nominato come nuovo presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica monsignor Salvatore Pennacchio, arcivescovo titolare di Montemarano, finora nunzio apostolico in Polonia. Due giorni fa, 23 gennaio, il Pontefice aveva accettato la rinuncia all’incarico di presidente della Accademia presentata da monsignor Joseph Marino, il quale si era avvalso della possibilità offerta dall’art. 20 del Regolamento per le Rappresentanze Pontificie che autorizza i nunzi a chiedere di anticipare il proprio collocamento a riposo al compimento del 70.mo anno di età. E proprio il 23 gennaio monsignor Marino, nato nel 1953 a Birmingham (Stati Uniti), ha compiuto 70 anni.

La Pontificia Accademia Ecclesiastica cura la preparazione dei sacerdoti destinati al servizio diplomatico della Santa Sede presso le varie nunziature o presso la Segreteria di Stato.

Pubblicità

Sacerdote dal 1976 per la diocesi di Aversa, monsignor Pennacchio, dopo aver frequentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica e aver conseguito un dottorato in filosofia, il 15 aprile 1979 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede, prestando servizio nelle nunziature apostoliche a Panama, in Etiopia, Australia, Turchia, Egitto, Iugoslavia e Irlanda.

Il 28 novembre 1998 è stato nominato da Giovanni Paolo II arcivescovo titolare di Montemarano e nunzio in Rwanda. Il 20 settembre 2003 è stato nominato nunzio in Cambogia, Singapore e Tailandia, e delegato apostolico in Brunei, Laos, Malesia e Birmania. Ha lasciato tutti questi incarichi l’8 maggio 2010, data in cui Benedetto XVI lo ha nominato nunzio in India e dal 2010 anche in Nepal. Francesco, nel 2016, lo ha invece nominato suo rappresentante in Polonia. Incarico svolto fino alla nomina di oggi.

La lettera di congedo

Cari Amici,

Desidero informarvi che oggi il Santo Padre mi ha nominato Presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica, l’Istituto di Piazza della Minerva in Roma che da oltre trecento anni forma i sacerdoti per la diplomazia vaticana.

Ritorno nella città eterna, dopo aver percorso, al servizio della Santa Sede, per quarantaquattro anni il globo da un capo all’altro, con una ricca esperienza ecclesiale, per condividerla col gruppo di giovani sacerdoti di tutto il mondo, destinati al servizio del Santo Padre e della Santa Sede.

Porto con me il ricordo indimenticabile delle undici missioni nei cinque Continenti assegnatemi da tre Papi: San Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, ai Quali devo la mia immensa gratitudine.

Un particolare grazie a Papa Francesco che ha riposto la Sua fiducia in questo “umile operaio nella vigna del Signore”, ricordando le parole di Papa Benedetto all’inizio del suo Pontificato, per la direzione della autorevole Accademia pontificia.

Confido nel vostro sostegno spirituale e nella vostra amicizia. Vi ricordo con gratitudine nella preghiera. Arrivederci a Roma!

+ Salvatore Pennacchio