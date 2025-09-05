Monte ingaggi Napoli, due nuovi acquisti tra i top 3 più pagati della rosa

PUBBLICITÀ

In un articolo pubblicato da Calcio e Finanza è stata stilata la classifica degli stipendi lordi dei 20 club di Serie A. Nonostante la squadra di Aurelio De Laurentiis sia quella che abbia speso di più, si colloca al terzo posto con uno stipendio lordo di 110,1 milioni di euro, dietro solo a Juventus (123 milioni di euro) ed Inter (141,5 milioni di euro). A seguire in top 10 troviamo poi Milan, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Como e Torino.

Ancora una volta, nonostante gli innumerevoli acquisti, il patron azzurro ha saputo dimostrare la propria maestria sotto il punto di vista dei bilanci e stipendi mettendo a tacere così, le innumerevoli critiche ricevute nel corso degli anni. In confronto agli scorsi anni, possiamo notare come il Napoli debba pagare 26 milioni di euro in più rispetto alla stagione 24/25 e, dunque, un aumento netto e significativo del 30,7%. Cifre esorbitanti se pensiamo da dove è partito il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Monte ingaggi Napoli: ecco chi è il più pagato!

Calcio e Finanza, oltre stilare la classifica per lo stipendio lordo dei club di Serie A, ha anche analizzato gli stipendi dei singoli giocatori, arrivando così, a presentarci questa classifica con protagonisti gli azzurri:

Lukaku: 6 milioni di euro;

De Bruyne: 5,5 milioni di euro;

Hojlund: 5 milioni di euro;

Lobotka: 3,5 milioni di euro;

Politano: 3,2 milioni di euro;

McTominay: 3 milioni di euro;

Neres: 3 milioni di euro;

Elmas: 3 milioni di euro;

Di Lorenzo: 3 milioni di euro;

Lang: 2,8 milioni di euro;

Beukema: 2,5 milioni di euro;

Buongiorno: 2,5 milioni di euro;

Il più pagato del Napoli risulta essere Romelu Lukaku con uno stipendio di circa 6 milioni annui, dunque più del doppio di quanto percepisce Alessandro Buongiorno. A seguire De Bruyne e Holjund rispettivamente con uno stipendio di 5,5 e 5 milioni di euro. Le prime posizioni rappresentano l’evoluzione netta del Napoli sotto il punto di vista finanziario e descrive alla perfezione l’incredibile lavoro svolto dal presidente e dalla società azzurra a riguardo.