Morso dal ragno violino, salvato dai medici dell’Ospedale del Mare

Dolori, lesioni bollose all’arto inferiore sinistro e febbre alta questi i sintomi riscontrati da un 68 enne dopo la puntura di un insetto, identificato in un ragno violino. Un percorso difficile vissuto dall’uomo che grazie a diversi interventi è riuscito a salvare la sua gamba.

LA GUARIGIONE ALL’OSPEDALE DEL MARE

La storia dell’uomo è raccontata dall’Asl Napoli 1 Centro. L’arrivo del paziente all’Ospedale del Mare avviene tra la notte del 26 e 27 giugno 2025. Il paziente racconta al personale di aver ricevuto una puntura da un insetto e visto i sintomi descritti, la puntura è associata a quella di un ragno violino.

Ad avere la peggio è l’arte inferiore sinistro che risultava cianotico e con lesioni bollose. Così l’uomo viene ricoverato nel reparto di Unità Operativa Complessa di Medicina di Emergenza e Urgenza. La diagnosi è descritta come sepsi e fascite non specificata all’arto inferiore sinistro.

Le condizioni dell’uomo però peggiorano velocemente con febbre alta e una progressione dell’infezione. A livello locale sulla coscia sinistra compare una vasta necrosi dei tessuti molli, con sviluppo di artrite settica dell’articolazione del ginocchio. La situazione indusse a pensare ai medici addirittura ad una amputazione dell’arto.

Quando ormai la scelta dell’amputazione era l’unica via possibile, dopo molti giorni di ricovero e più di 10 interventi ricostruttivi l’uomo riesce a conservare l’arto e a camminare. Riuscendo poi ad essere dimesso dal ricovero grazie a un’equipe di personale multidisciplinare.

LE PAROLE DELLA DIRIGENZA

“Anche in questo caso le donne e gli uomini dell’Asl Napoli 1 Centro sono stati straordinari”. Afferma Maria Corvino, direttore sanitario della Asl Napoli 1 Centro, per poi continuare con i ringraziamenti al personale “Grazie alla loro professionalità e competenza hanno trattato un caso clinico molto complesso al meglio. Una sanità d’eccellenza che ogni giorno offre risposte ai nostri concittadini”.

Altre dichiarazioni di gratitudine arrivano da parte del direttore generale Gaetano Gubitosa che afferma: “Quello dell’Ospedale del Mare è un team multidisciplinare che ha lavorato insieme per salvare l’arto inferiore e la vita ad un paziente. Questo risultato è il frutto della dedizione e della capacità di lavorare insieme mettendo al centro il paziente e la sua salute. Ringrazio tutto il personale coinvolto per il loro impegno e per l’ottimale risultato raggiunto”.