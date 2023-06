Morte Berlsuconi, Mediaset, Rai e La7 cambiano programazzione tv: cosa andrà in onda

Mediaset ha diramato nelle scorse ore un comunicato stampa con cui annuncia i cambi di programmazione odierna delle reti Mediaset per ricordare Silvio Berlusconi. “Su Canale 5, dalle ore 10.40 è in onda “Speciale Tg5” che prosegue fino alle ore 18.25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24.00. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata“, si legge nella nota.

L’Isola dei Famosi e Paperissima non andranno quindi in onda nella serata del 12 giugno, al loro posto ci sarà uno speciale Tg5 a reti unificate (su Canale 5, Rete4 e Tgcom) sulla dipartita del leader di Forza Italia.

Il cambio palinsesto in Rai e La7

Questa sera andrà in onda uno “Speciale Porta a Porta” nella prima serata di Rai 1. Proprio qui Berlusconi, ospite del giornalista Bruno Vespa, firmo lo storico “Contratto con gli Italiani” nel 2001.

Cambia anche la programmazione di La7. In prime time “Speciale TgLa7” dedicato a Silvio Berlusconi ed intitolato “I mille volti di Berlusconi”. La trasmissione sarà condotta da Enrico Mentana, che per primo diresse il Tg5 quando Canale 5 era stata appena fondata da Berlusconi.