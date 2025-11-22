Morte di Marco Pio Salomone, la pista della ‘vendetta’ posticipata

PUBBLICITÀ

C’è un particolare che potrebbe ‘spiegare’ la morte di Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso la scorsa notte nel quartiere Arenaccia. Gli investigatori hanno riannodato i fili arrivando allo scorso luglio quando vi fu una sparatoria nella zona dove il giovane fu arrestato un anno prima. In quel caso in via Sant’Eframo vecchio furono esplosi diversi colpi e gli investigatori non escludono che Salomone o qualche amico suo possa essere stato vittima designata. Gli spari di stanotte potrebbero essere il culmine di una vendetta inseguita da tempo. Secondo quanto raccontato dagli amici agli uomini della squadra mobile il colpo sarebbe arrivato «all’improvviso», mentre percorrevano una strada della zona. “Abbiamo sentito uno sparo, subito ci siamo voltati e abbiamo visto che il nostro amico perdeva sangue dalla testa e abbiamo capito che era stato colpito”, Il proiettile, stando ai primi accertamenti medici, sarebbe entrato e uscito dal cranio, esploso in direzione della fronte. Per Salomone, trasportato al Cto, non c’è stato nulla da fare.

I precedenti per droga

Marco Pio Salomone fu arrestato l’ultima volta nell’agosto dello scorso anno in via Michele Guadagno. In quell’occasione furono i carabinieri della Compagnia Stella a bloccarlo insieme ad altri due giovanissimi. I tre erano su uno scooter appartenente ad uno di loro e nel sottosella del mezzo i militari trovarono 39 grammi e mezzo di marijuana e una pistola calibro 7,65 pronta a sparare. Sulla pietra fredda del muretto, 8 grammi di quella che si rivelerà cocaina rosa, divisi in tre bustine. Per tali motivi i tre furono arrestati.

