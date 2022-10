Morte di Martina Rossi, i giovani condannati in semilibertà da domani

Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni inizieranno il percorso di semilibertà. A partire da lunedì 24 ottobre i due usciranno durante il giorno dal carcere di Arezzo. Dunque inizieranno il percorso di semilibertà così come disposto dal tribunale di sorveglianza di Firenze. Entrambi condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale di gruppo ai danni della studentessa genovese.

Secondo quanto riferito da uno dei legali, Albertoni e Vanneschi lavoreranno entrambi con i genitori per poi rientrare a sera nel carcere di Arezzo. Il verdetto di Cassazione, datato 7 ottobre 2021 confermò rendendola definitiva, la condanna emessa nel processo d’appello bis nell’ambito del procedimento nato dal decesso, il 3 agosto 2011, della ventenne studentessa genovese. Per i giudici Martina Rossi morì precipitando dal terrazzo di un albergo di Palma di Maiorca mentre cercava di scappare al tentativo di violenza di Albertoni e Vanneschi.