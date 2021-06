In quattro sul motorino a Napoli, il video virale sui social

Sul motorino anche in quattro. A Napoli i motociclisti indisciplinati vanno ancora in scena. Alla fine si sono contate centinaia di sanzioni e oltre 60 veicoli sequestrati nel weekend. I militari Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli insieme a quelli della Sstazione Stella, nell’ambito di un servizio disposto dal comando provinciale di Napoli destinato al contrasto della guida senza casco protettivo e copertura assicurativa, stanno setacciando le strade del rione Sanità, invitando i cittadini indisciplinati a un comportamento più responsabile.

La segnalazione ed il video postato da Francesco Emilio Borrelli

“Consigliere salve, ma è mai possibile dover assistere a queste scene? Ragazzi che fanno cose folli. Qui in via Caracciolo sono in 4 su un motorino, senza casco e impennano. E hanno pure il coraggio di farsi filmare”. Questa è la segnalazione, con tanto di video, che il consigliere regionale Francesco Emilio Borelli ha pubblicato sulla propria pagina Facebook.

I controlli

I militari, nell’ultima settimana, hanno controllato 121 motocicli. Ben 204 le contravvenzioni elevate in base al Codice della strada; di queste 53 per mancato utilizzo del casco protettivo e 15 nei confronti di minorenni.Sono 70 i motocicli sequestrati perché senza la copertura assicurativa e 66 gli scooter sottoposti a fermo amministrativo per guida senza patente, guida senza casco protettivo e guida senza targa.