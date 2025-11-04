In arrivo la stretta sulla Movida a Napoli, il sindaco: “C’è l’ordinanza”

PUBBLICITÀ

Per disciplinare la movida a Napoli sarà presto “emanata un’ordinanza”. Lo ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi parlando con i giornalisti a margine della cerimonia del IV novembre che si è svolta in mattinata in piazza del Plebiscito.

“Stiamo lavorando su questa ordinanza anche in conseguenza dei provvedimenti giudiziari che ci sono stati“, ha proseguito il primo cittadino sottolineando che da diverse amministrazioni comunali, soprattutto dell’hinterland napoletano dove si sono verificati diversi episodi criminali nelle ore notturne, è stata ravvisata “la necessità di avere un maggiore presidio del territorio di notte”.



Fatti che accadono, ha aggiunto Manfredi, “nonostante l’impegno che “le forze dell’ordine che lavorano con grande generosità“. Molto spesso si tratta di liti, ha osservato ancora il sindaco, che si “trasformano in fatti sangue molto efferati”. Ma per avere più uomini per strade, occorrono “più risorse per gli straordinari“.