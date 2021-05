Gli agenti del Commissariato San Ferdinando e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all’applicazione delle norme anti Covid-19 nella zona dei “baretti” e via Partenope, hanno identificato 157 persone.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno controllato 4 esercizi commerciali sanzionando il titolare di una attività commerciale di piazza Vittoria poiché stava vendendo cibi e bevande d’asporto oltre l’orario consentito.

Inoltre, nei pressi di piazza Vittoria è stato bloccato e denunciato S.F., 45enne napoletano con precedenti di polizia, poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e contestualmente gli è stato notificato un ordine di allontanamento

Ieri sera, alle 23 circa, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio hanno visto un bar in attività e diverse persone sedute ai tavoli che, alla vista della volante, si sono allontanate velocemente.

I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare dell’esercizio commerciale per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpreso a somministrare cibi e bevande oltre l’orario consentito.