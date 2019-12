Movida sicura a Giugliano: identificate 100 persone, una è finita nei guai con la legge

A Giugliano i carabinieri si sono dedicati a controlli mirati a garantire una movida legale e sicura.

I carabinieri della locale compagnia insieme ai colleghi del reggimento Campania hanno identificato più di 100 persone e 50 veicoli elevando contravvenzioni al codice della strada per oltre 33mila euro.

Uno dei soggetti controllati, un soggetto affidato in prova ai servizi sociali, è stato trovato a parlottare con dei pregiudicati e, poiché in virtù della misura a cui è sottoposto non potrebbe farlo, è stato denunciato.