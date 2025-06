Mugnano e Secondigliano pregano per Biagio e Serena, i due fidanzati gravi dopo l’incidente

PUBBLICITÀ

Questa notte i carabinieri della compagnia di Marano sono intervenuti e via Napoli per un incidente. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento era avvenuto un sinistro stradale tra una Fiat Bravo con a bordo un 52enne e uno scooter Beverly sul quale c’erano un 18enne, una 15enne e un 16enne. Lo scooter ha impattato violentemente con un veicolo lì parcheggiato. Feriti Biagio e Serena, rispettivamente di Mugnano e Secondigliano.

I due fidanzati sono arrivati al pronto soccorso in condizioni critiche. Biagio presentava numerose contusioni polmonari e gravi lesioni alla milza e al rene. Vista la gravità della situazione, è stato sottoposto con urgenza a un doppio intervento chirurgico: una splenectomia (asportazione della milza) e una nefrectomia (asportazione del rene), eseguiti in tempi estremamente rapidi.

PUBBLICITÀ

Anche Serena, una ragazza di 15 anni, ha riportato gravi traumi: lesioni alla milza e una frattura scomposta del femore. Per lei è stata allestita d’urgenza una seconda sala operatoria, dove i medici sono intervenuti con un intervento di splenectomia (asportazione della milza) e hanno provveduto alla stabilizzazione della frattura femorale. Lo riporta TeleClub.

PUBBLICITÀ