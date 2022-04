Multe ai No Vax over 50, spediti i primi 600mila avvisi dell’Agenzia delle Entrate

A distanza di due mesi dal termine stabilito, i No vax più incalliti credevano di averla scampata. Contrariamente da quanto – da loro – sperato, però, in questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha iniziato a far arrivare agli over 50 che hanno deciso di non vaccinarsi le multe di 100 euro da pagare una tantum.

Spedite già 600 mila multe agli over 50 non vaccinati

Secondo le stime di Poste Italiane, sarebbero già stati consegnati più di 600mila avvisi di pagamento su tutto il territorio italiano. Ma moltissimi altri saranno consegnati nei prossimi giorni, dato che, stando ai dati, gli ultracinquantenni non vaccinati sarebbero almeno 1.2 milioni. Si ricorda che l’obbligo vaccinale per gli over 50 è stato introdotto il 7 gennaio da un decreto del Presidente del Consiglio Draghi. Il decreto dava alcune settimane di tempo per mettersi in regola, dando come limite massimo il 1 febbraio 2022.

L’Agenzia delle Entrate spedirà gli avvisi nel mese di aprile

Nel corso del mese di aprile, quindi, partiranno gli avvisi postali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Salute. C’è da precisare che l’obbligo vaccinale dal primo febbraio, riguarda l’intero ciclo di immunizzazione. Tuttavia, le sanzioni dovranno comunque garantire il rispetto del calendario vaccinale. Per questo l’ammontare effettivo delle multe potrebbe essere differente rispetto al numero di No vax over 50. Soprattutto se si considera chi si è immunizzato in ritardo, chi ha avuto un problema con l’appuntamento e chi invece è guarito.

I non vaccinati avranno 10 giorni per presentare il certificato di esenzione

Non è noto poi, il numero preciso delle persone di un certificato di esenzione medica. I destinatari degli avvisi, comunque, avranno a disposizione 10 giorni di tempo per comunicare con la Asl e chiarire la propria posizione. Scaduto il termine l’Agenzia delle entrate notificherà la cartella di pagamento. Il ministero della Salute ha iniziato a inviare all’Agenzia delle Entrate i codici fiscali degli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dpcm del 4 marzo (che ribadiva la prescrizione per gli ultra cinquantenni). L’Agenzia delle Entrate ha poi incrociato gli elenchi del ministero della Salute con quelli dell’anagrafe vaccinale che raccoglie i dati delle Regioni. In seguito ha attivato la produzione delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio.