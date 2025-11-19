Napoli-Atalanta, Conte ha preso una decisione su Elmas e Vergara

PUBBLICITÀ

In vista della sfida di sabato al Maradona contro l’Atalanta, Antonio Conte sembra orientato a confermare il suo tradizionale 4-3-3. La novità più rilevante riguarda Spinazzola, che tornerà titolare sulla fascia sinistra, mentre nel tridente offensivo Neres dovrebbe partire dal primo minuto nel ruolo di ala mancina, affiancando Osimhen e Kvaratskhelia.

A centrocampo, il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Anguissa e De Bruyne. Il favorito per sostituire il camerunense è Elmas, che prenderà le redini della regia, mentre Vergara potrebbe entrare a gara in corso per dare respiro alla squadra. Il mancato recupero di Gilmour complica ulteriormente la gestione della mediana, ma Conte punta sulle rotazioni per affrontare al meglio le prossime settimane impegnative tra Serie A e competizioni europee.

La gestione della rosa sarà quindi fondamentale, con l’obiettivo di mantenere intensità e solidità senza rischiare nuovi infortuni. Spinazzola e Neres saranno chiamati a dare dinamismo alle fasce, mentre Elmas avrà il compito di dettare i tempi e collegare il centrocampo con l’attacco. Una partita delicata, in cui il Napoli cercherà conferme e punti importanti per rimanere in vetta alla classifica.