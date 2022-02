Napoli-Barcellona nel segno di Maradona, nuovo bus e tributo al minuto 10

Saranno 300 circa i tifosi che seguiranno il Barcellona a Napoli per la gara di ritorno dei 16/esimi di Europa League in programma domani sera alle 21 a Fuorigrotta. Le prime avanguardie sono arrivate stamattina insieme alla squadra, che alloggia in un albergo del lungomare di via Partenope.

Per la Questura di Napoli, non si tratta di una partita a rischio, considerata l’ assenza di precedenti tra i gruppi del tifo organizzato e quanto accaduto una settimana fa a Barcellona, dove sia prima che dopo la gara al Camp Nou non ci sono state tensioni tra le due tifoserie.

Il servizio d’ordine predisposto – fanno sapere fonti della Polizia – sarà quello abitualmente previsto per le gare internazionali. La capienza dello stadio “Diego Armando Maradona”, autorizzata al 75%, è di 42 mila spettatori., La vendita dei biglietti è molto sostenuta ed è possibile che si arrivi al tutto esaurito. (ANSA).

Napoli-Barcellona, il tributo per Maradona al minuto 10

Il Barcellona torna a Napoli a due anni di distanza, una partita che ora avrà anche il senso del ricordo per Diego Armando Maradona. “Ci siamo inventati un tributo a Diego per il match di giovedì in Europa League. Il decimo minuto della partita d’Europa League è dedicato a Diego, si canterà il coro durante la partita per Maradona” ha svelato Emanuela Ferrante, assessore allo Sport.

“Magari si potrà ripetere per ogni partita del Napoli al Maradona ripetere il coro ‘olè, Diego’ al minuto 10 di ogni match. Stiamo già lavorando per creare in più luoghi della città linee guida per i turisti che vogliono approdare a Napoli per visitare i luoghi sacri creati per Diego” ha raccontato l’assessore a Radio Kiss Kiss. Maradona ha vestito la maglia del Barcellona per due stagioni prima di trasferirsi in azzurro.

Il nuovo bus del Napoli dedicato al Pibe

Il club azzurro ha svelato il suo nuovo pullman: in evidenza le immagini che omaggiano Diego Armando Maradona. Tramite i propri profili social, il club azzurro ha annunciato di aver inaugurato ufficialmente il nuovo bus della società.

Come si vede in evidenza dalle foto postate, sulla skin del pullman di colore celeste sono state apposte tre immagini raffiguranti El Pibe.

La dedica del Barcellona per Diego: il post su Instagram

Sul proprio profilo Instagram il club blaugrana ha ripreso un magnifico scatto del murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Davanti a lui tre calciatori simbolo del club come Pique, De Jong e Pedri che, con gli occhi rivolti al Pibe, quasi lo venerano. Sullo sfondo la maglia di Diego, la numero 10, di quanto vestiva la camiseta del Barca.