Napoli, Beukema innamorato: la nuova fidanzata è la modella napoletana Roberta Molisso

Nel mondo del Napoli non si parla solo di campo e risultati. Nelle ultime settimane, infatti, sta facendo parlare anche la vita privata del difensore azzurro Sam Beukema, che a quanto pare avrebbe trovato l’amore proprio in città.

Secondo alcune indiscrezioni, il calciatore avrebbe iniziato una relazione con Roberta Molisso, modella napoletana molto attiva nel settore della moda e della pubblicità. I due farebbero ormai coppia fissa da qualche mese: già dalla festa di Halloween sarebbero stati visti insieme, tra weekend fuori porta e serate trascorse in città.

La modella, inoltre, sarebbe stata avvistata più volte allo stadio per seguire le partite del Napoli, spesso con indosso proprio la maglia del difensore olandese.

Chi è Roberta Molisso

Roberta Molisso è una modella originaria di Napoli che da diversi anni collabora con vari brand nel mondo della moda e della comunicazione. Il suo nome è diventato ancora più noto tra i tifosi azzurri di recente, quando ha preso parte alla campagna pubblicitaria della SSC Napoli per il lancio della nuova maglia da gioco della stagione 2025-2026.

In quell’occasione la modella fu tra le prime a indossare la nuova divisa azzurra con lo scudetto tricolore, protagonista delle immagini promozionali diffuse dal club.

Proprio quell’evento potrebbe aver rappresentato l’occasione in cui lei e Beukema si sono conosciuti. Da allora, secondo quanto trapela, il rapporto tra i due sarebbe diventato sempre più solido fino a trasformarsi in una vera relazione.